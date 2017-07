Straßenbahn in Wien entgleist: 5 Menschen verletzt

Gefährlicher Unfall in Wien: Am Sonntagnachmittag entgleiste eine Straßenbahn der Linie 62 in Meidling. Fünf Menschen im Alter zwischen 23 und 75 Jahren - darunter auch der Fahrer (38) - wurden laut einer Sprecherin der Wiener Linien leicht verletzt. Der 38- Jährige musste aus der entgleisten Garnitur befreit werden.