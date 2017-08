Straches Lieblingsthemen kommen auf Samtpfoten

FPÖ- Fans und auch die Kritiker der Freiheitlichen hatten schon die längste Zeit darauf gewartet. In den nächsten Tagen aber ist es so weit: Die Wahlkampftruppe von Heinz- Christian Strache rückt jetzt die Themen Sicherheit, Heimat und Migration in den Mittelpunkt. Allerdings nicht wie gewohnt im Brachialstil, sondern auf Samtpfoten, wie ein neues Wahlkampfvideo beweist.