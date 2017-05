Strache: "SPÖ und ÖVP demütigen sich gegenseitig"

Heinz- Christian Strache im krone.at- Livetalk: Der FPÖ- Chef erklärt im Gespräch mit krone.tv- Moderator Gerhard Koller, man könne zum ersten Mal stärkste politische Kraft in Österreich werden. An die Wähler appeliert der 47- jährige Rechtspolitiker: Man möge nicht auf den "Ettikettenschwindel" von SPÖ und ÖVP hineinfallen - zumindest bei Kanzler Kern sei der "Lack" längst ab, bei ÖVP- Chef Sebastian Kurz sei das nur eine Frage der Zeit. Die beiden Großparteien seien "am Ende", würden sich nur noch "selbst demütigen". Und: Seine Brille habe er im Übrigen nur auf, weil er nun einmal kurzsichtig sei - nicht, um sich als gereiften Staatsmann zu geben.