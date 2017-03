Strache: "Nein, Islam ist kein Teil Österreichs"

Die FPÖ beging am Samstag in Klagenfurt ihren Bundesparteitag. Parteichef Heinz- Christian Strache, der mit 98,7 Prozent der Delegiertenstimmen in seinem Amt klar bestätigt wurde, wetterte in der Messehalle gegen die Regierungsparteien und kritisierte vor allem das Versagen von SPÖ und ÖVP in der Flüchtlingskrise. "Nein, der Islam ist kein Teil Österreichs", rief der FPÖ- Chef unter großem Applaus seiner Zuhörer. Fix ist auch, dass Strache erneut blauer Spitzenkandidat bei der kommenden Nationalratswahl sein wird.