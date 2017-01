Strache: EU- Bekenntnis und Islam- Kritik

Die FPÖ hat am Samstag bei ihrem traditionellen Neujahrstreffen scharfe Kritik an der Regierung geübt und gleichzeitig ein Bekenntnis zum Verbleib in der EU abgegeben. Punkten konnte Parteichef Heinz- Christian Strache in Salzburg bei den rund 3000 Besuchern vor allem mit der Verurteilung der EU- Zuwanderungspolitik und harter Islam- Kritik.