Strache attackiert Kurz & Kern: "Desaster perfekt"

Die FPÖ hat jetzt offiziell in den Wahlkampfmodus geschaltet und am Montag ihre neue Kampagne präsentiert. Kernpunkt ist einmal mehr die Person Heinz- Christian Strache, inhaltlich hält man sich eher zurück. "Auf ihn kann Österreich immer zählen", ist auf den Wahlplakaten zu lesen. Strache selbst ließ bei der Pressekonferenz kein gutes Haar an der Noch- Koalition und erklärte: "Das Regierungsdesaster ist perfekt" und "Kern ist kein Wunderwuzzi".