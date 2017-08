Stilles Gedenken an die 14 Terroropfer in Spanien

Berührende Szenen am Freitagabend auf der sonst so geschäftigen Flaniermeile La Rambla in Barcelona: Hunderte Kerzen brennen für die 14 Toten und über 100 teils lebensgefährlich Verletzten der Terrorattacken in der katalanischen Hauptstadt und dem Küstenort Cambrils, Trauernde versammelten sich in aller Stille. "Krone"- Fotograf Andi Schiel hat die Momente gefilmt.