Stelzer von Van der Bellen als Landeschef angelobt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag seinen ersten Landeshauptmann angelobt. Thomas Stelzer (ÖVP) übernahm das Amt des oberösterreichischen Landeschefs von seinem Vorgänger, dem zurückgetretenen Josef Pühringer (ÖVP). Er erschien in der Hofburg in Wien mit seiner Familie, Beistand gab es von der Regierungsspitze.