Zementtransporter stürzt beinahe auf Fußgänger

Dieser Mann aus Phoenix im US- Bundesstaat Arizona hat wirklich Glück, noch am Leben zu sein. Ein Zementtransporter gerät bei hoher Geschwindigkeit in einer Kurve aus dem Gleichgewicht, stürzt unkontrolliert auf die Straße und verpasst den Fußgänger nur knapp. Glück hatte auch der Fahrer des Lkws, der ebenfalls unverletzt davonkam.