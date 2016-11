Wütendes Nilpferd rammt Auto im Nationalpark

Normalerweise freut man sich, wenn man mit dem Auto im südafrikanischen Krüger- Nationalpark herumfährt und ein Nilpferd auf der Straße steht. Für diesen Autofahrer geht die Begegnung aber alles andere als erfreulich aus: Das Nilpferd greift ohne Umschweife das Fahrzeug des überraschten Wikus Ceronie mit voller Wucht an. Wenn sich rund 1,5 Tonnen an einem Auto abreagieren, hinterlässt das Spuren - in diesem Fall eine komplett aufgerissene Motorhaube.