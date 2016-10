Willkommen im kleinsten Büro der Welt!

Würden Sie in einer Telefonzelle arbeiten? Die Frage ist keineswegs als Scherz gedacht, denn es ist möglich: Die Finanzmetropole London ist teuer, sehr teuer. Ein Büro im Herzen der Stadt ist fast unbezahlbar. Es sei denn, Sie verzichten auf viel Platz und Komfort. Bis zum Ende des Monats eröffnen in London insgesamt zwölf Klein- Büros, die sich in ehemaligen Telefonzellen befinden.