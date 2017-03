Wer in diesem Haus wohnt, hat die Bahn inklusive

Richtig gesehen, der Zug fährt tatsächlich hinein: In der chinesischen Metropole Chongqing fährt die Bahn mitten durch ein Wohnhaus. Die Verkehrsplaner wirkten so dem Platzproblem in der Stadt entgegen - die Bewohner des Hauses freut die Direktanbindung und der Geräuschpegel lässt sich tatsächlich gut aushalten. Die 60 Dezibel sind nicht lauter als ein normales Gespräch!