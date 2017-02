Waghalsiges Duo erobert "Pyramide" in London

Ganz locker sind zwei "Roofer" jetzt in das zweithöchste Gebäude Großbritanniens eingedrungen und auf die Pyramide am Dach des Wolkenkratzers One Canada Square im Londoner Büroviertel Canary Wharf geklettert. "Das ist verrückt", konnte das Duo, das ein Video der waghalsigen Aktion auf YouTube veröffentlichte, wohl selbst nicht ganz glauben, mit welcher Leichtigkeit sie auf die Spitze des 236 Meter hohen Gebäudes vordringen konnten. Das Video wurde binnen einen Tages bereits mehr als 100.000 mal angesehen.