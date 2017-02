US- Polizisten prügeln sich vor Augen der Häftlinge

Eine Überwachungskamera in einem Gefängnis im US- Staat Kentucky hat eine unglaubliche Szene eingefangen. Dort haben sich nämlich statt Insassen ein Wärter und ein Hilfssheriff geprügelt. Auch durch das Eingreifen mehrerer Kollegen ließen sich die beiden Streithähne nicht so leicht wieder beruhigen. Jener Justizwachebeamter, der den Streit provoziert haben soll, wurde suspendiert und wegen Tätlichkeit, Widerstands gegen die Staatsgewalt und gefährlicher Drohung angezeigt.