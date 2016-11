Unternehmen testet Rentiere als Pizzalieferanten

Aus Asien kommt ja so mancher verrückter Trend, aber ob sich dieser durchsetzen kann? In Japan erprobt ein Lieferservice die Tauglichkeit von Rentieren als Pizzalieferanten. Auf dem Rücken der Tiere bzw. auf einem von ihnen gezogenem Schlitten testen sie die Möglichkeit, dem eisigen Winter ein Schnippchen zu schlagen und mit den wetterfesten Vierbeinern die heißen Pizzen an den Mann zu bringen. Ob das nicht doch alles nur ein schräger PR- Gag Made in Japan ist?