Tankwart will Dieb stellen und wird überfahren

Ein flüchtiger Autofahrer hat im US- Bundesstaat New Jersey einen Tankwart überfahren, nachdem er an einer Tankstelle eine Benzinrechnung über 25 Dollar (rund 23,50 Euro) nicht bezahlt hatte. Jetzt sucht die Polizei nach dem Verdächtigen. Tankwart Tas ist froh, dass er bei dem Unfall mit "nur" ein paar blauen Flecken davongekommen ist.