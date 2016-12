Stars singen im Auto beliebten Weihnachtssong

Mariah Careys Song "All I Want For Christmas" wurde weltweit gefeiert. Nun ließ sich der britische Moderator James Corden eine ganz besondere Version des Hits einfallen. Mit Stars wie Mariah Carey, Lady Gaga, Adele, Elton John und Gwen Stefani hat er den Weihnachtsklassiker im Auto gesungen. Das Video ist das jüngste in seiner beliebten Reihe von "Carpool Karaoke"- Filmchen, in denen er mit Promis im Auto sitzt und mit ihnen singt.