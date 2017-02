So veränderte sich die Queen auf Banknoten

Seit dem Tod von König Bhumibol von Thailand am 13. Oktober 2016 ist Queen Elizabeth II. die am längsten amtierende Monarchin der Welt. Sie war nach dem Tod ihres Vaters am 6. Februar 1952 zur Königin ausgerufen worden. Die mittlerweile 90- Jährige ist das Oberhaupt von Großbritannien und 15 Staaten des Commonwealth - von Australien bis Papua- Neuguinea. Elizabeth II. ist nicht nur das älteste gekrönte Haupt der Welt, sie hält auch einen weiteren Rekord: Kein Mensch zierte mehr Banknoten als sie. Wie sich auf diesen ihr Aussehen im Laufe der 65- jährigen Regentschaft verändert hat, zeigt dieses Video eindrucksvoll.