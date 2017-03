So sehen glückliche Baby- Pinguine aus

Für sieben Pinguin- Babys aus dem Zoo von Maryland in der US- Stadt Baltimore ist es am Donnerstag ernst gworden: Die Kleinen durften zum ersten Mal ein Bad im großen Schwimmbecken nehmen. Also stürzten sie sich in die Fluten - und machten dabei sofort eine gute Figur. Sie erkundeten geschickt die Unterwasserwelt und fühlten sich im nassen Element sichtbar wohl.