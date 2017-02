Schwedin bleibt mit Stöckelschuh in Decke hängen

In einer ganz schön blöden Situation befindet sich diese schwedische Artistin, möchte man anfangs meinen. Während einer Dehnungsübung zwischen Probeauftritten für ein Musical schwingt Elin König Andersson ihr rechtes Bein hoch in die Luft und bleibt mit ihrem Stöckelschuh in der Decke hängen. Es wird aber rasch klar, dass es sich um einen Scherz handelt, da sich ihr Schuh zwischenzeitlich leicht bewegt. Aber dennoch ist dieses Video zu einem viralen Hit im Internet geworden. Eines ist sicher: Andersson ist ziemlich beweglich.