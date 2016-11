Riesiger Feuerball erhellt Himmel über Florida

In der Nacht auf Dienstag hat sich der Nachthimmel über Venice in Florida ungewöhnlich erhellt. Ein brennender Meteorit hatte sich der Erdoberfläche genähert und war in einem riesigen Feuerball explodiert. Tausende dieser Feuerbälle fliegen täglich an der Erdatmosphäre vorbei, ohne wahrgenommen zu werden. Dashboard- Kameras der Polizei hielten das Spektakel diesmal aber auf Video fest.