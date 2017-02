Polizist brät Spiegelei auf seiner Motorhaube

Dass es in Australien heiß werden kann, ist bekannt. Die Hitzewelle, die im Moment in Down Under herrscht, bringt die Bewohner aber auf schräge Ideen - ein Polizist hat mit Hilfe einer Pfanne ein Spiegelei auf der Motorhaube seines Autos gebraten. Die Temperaturen erreichten in Birdsville am vergangenen Freitag 47,1 Grad Celsius, seit zwei Wochen ist die Temperatur nicht mehr unter 41 Grad gesunken.