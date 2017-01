Nackt- Kletterer bezwingt 106 Meter hohe Felswand

Splitternackt und völlig ungesichert: So kletterte Gutsy Austin Howell an einer Felswand des Shortoff Mountain im US- Bundesstaat North Carolina die sogenannte Dopey- Duck- Route. "Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute das Klettern viel zu ernst nehmen. Also wollte ich etwas Kurzes, Sinnfreies und Lustiges machen", so der 29- Jährige zu seinen fragwürdigen Motiven. Zum Glück ging alles gut: Howell schaffte die 106 Meter hohe Felswand problemlos.