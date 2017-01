Mutig, BBC2: Briten lachen über "IS- Hausfrauen"

Darf man sich über Terror, Selbstmordattentäter und Enthauptungen lustig machen? Der britische Sender BBC2 tut das jedenfalls in seiner neuen Satireserie "Revolting". Im Sketch "The Real Housewives of ISIS", in Anlehnung an die US- amerikanische Serie "Desperate Housewives", werden Frauen aus dem Westen verrissen, die via Internet islamistische Extremisten kennengelernt haben. Im Sketch ist etwa eine Dame mit Sprengstoffweste zu sehen, die zu ihren Freundinnen sagt: "Was haltet ihr davon? Ahmed hat mich gestern damit überrascht." "Du wirst fantastisch aussehen", antwortet eine der Freundinnen. Die sechsteilige Serie läuft seit 3. Jänner.