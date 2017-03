Mitarbeiter springt aus Fenster, um Frau zu helfen

Als eine Fahrerin am Drive- in- Schalter bewusstlos wird, reagiert ein McDonald's- Mitarbeiter im US- Bundesstaat Florida geistesgegenwärtig: Er springt durchs Fenster und rettet der Frau damit wohl das Leben. Auch ein zufällig anwesender Feuerwehrmann und ein Kollege kommen zu Hilfe. Der Vorfall soll sich am vergangenen Dienstag ereignet haben, die Lenkerin konnte laut US- Medienberichten mit einem Defibrillator wiederbelebt werden.