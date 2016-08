Miau! Dieser Papagei spielt Katze

Klingt wie eine Katze, maunzt wie ein Katze - hat aber Federn wie ein Vogel und sieht aus wie ein Papagei. Täuschend echt imitiert hier ein Weißhaubenkakadu nicht Menschen - sondern Katzensprache und will sich so wohl mit drei Stubentigern unterhalten. Die Kätzchen haben den Fremdling allerdings noch nicht ganz in ihre Runde aufgenommen, im Gegenteil. Hin- und hergerissen zwischen Attacke und Flucht tapsen die Samtpfoten um den gefiederten Verkleidungskünstler, der wie selbstverständlich und äußerst unbeirrt sein Revier verteidigt.