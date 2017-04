Mann bekommt keine Süßigkeiten und rastet aus

Dieser Mann hatte Hunger auf Süßes - vielleicht etwas zu viel Hunger. Als er in einem Laden eine Packung M&Ms mit seiner Kreditkarte kaufen wollte, wurde diese vom System abgelehnt. Das brachte das Fass zum überlaufen: Der Kunde rastete völlig aus, randalierte an der Ladentheke und griff sogar einen Verkäufer an.