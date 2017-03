Lustig: Mädchen stibitzt Papst die Kappe vom Kopf

Die kleine Estella hat Papst Franziskus am Mittwoch herzhaft zum Lachen gebracht: Nach der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom durfte die Dreijährige aus der US- Stadt Atlanta das Oberhaupt der katholischen Kirche persönlich treffen. Als er ihr ein Küsschen auf die Wange drückt, greift die Kleine zu: Sie zieht ihm einfach sein weißes Käppchen vom Kopf. "Kurz bevor sie zu ihm kam, war sie ein bisschen nervös", sagte der Taufpate der Kleinen gegenüber CNN. "Dann hat sie seinen Hut gestohlen, es war wahnsinnig komisch. Alle haben gelacht, auch der Papst."