Längste treibende Menschenkette im Wasser gebildet

Genau 1.941 Menschen hatten sich am Epecuén- See in Argentinien eingefunden, um sich einfach mal treiben zu lassen. Die Teilnehmer stellten damit einen Rekord auf und bildeten die längste frei treibende Menschenkette im Wasser, die es jemals gegeben hat. Möglich macht das der hohe Salzgehalt in dem See.