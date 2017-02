Kleines Mädchen freut sich über sein erstes Gewehr

Ist ein Jagdgewehr ein angemessenes Geschenk für ein junges Mädchen? In den USA offensichtlich schon, wie dieses Video beweist. Der Waffenhersteller Beretta hat die private Aufnahme eines Kunden dankend angenommen und verwendet sie sogar als Werbematerial. In den sozialen Netzwerken ist das Filmchen heftig umstritten. Eine Facebook- Userin zeigte sich entsetzt: "Ich dachte zuerst wirklich, sie hat ein Keyboard bekommen. Es macht mich so traurig. Dieses Kind hat jetzt eine Tötungsmaschine von seinen Eltern bekommen."