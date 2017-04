Japan huldigt alljährlich dem Phallus

Dass Männer eine besondere Beziehung zu ihrem besten Stück hegen, ist nichts Neues. Nirgendwo auf der Welt wird das aber so schön zelebriert wie in Japan, dem Land der kaum begrenzten Unmöglichkeiten. In der Stadt Kawasaki findet alljährlich das "Kanamara Matsuri" statt. Außerhalb Nippons besser bekannt als "Festival of the Steel Penis". Nicht nur, dass dort gigantische Riesenphalli durch die Straßen getragen werden, man findet das beste Stück dort auch in Form von Lutschern, Hüten und auch der Penis am Stil erfreut sich unter den Festivalgästen großer Beliebtheit. Bei aller Verrücktheit dient das Festival aber einem guten Zweck: Es sollen Gelder für die HIV- Forschung gesammelt werden. Gefeiert wird bei dem Festival übrigens der Sieg eines stählernen Phallus über eine dämonenbesessene Vagina mit Zähnen. Der siegreiche Penis steht in Kawasaki bis heute in einem Schrein.