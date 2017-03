Isländisches Tierheim filmt Kätzchen- "Big Brother"

Was wäre das Internet ohne Katzenvideos? Eine Realityshow aus Island geht jetzt noch einen Schritt weiter und zeigt Kätzchen im Livestream im Internet. In Anlehnung an die berühmten Kardashians heißt das Programm "Keeping Up With the Kattarshians". Versteckte Kameras filmen die Vierbeiner, die alle aus dem Tierheim kommen. Wer will, kann auch ein Kätzchen adoptieren. Dann rückt der nächste süße Mitbewohner nach und die Show kann weitergehen ...