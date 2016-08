Irre: Dreifacher Vorwärtssalto von BMX- Fahrer

Was für ein Flug! Der Extremsportler Ryan Williams hat bei einer BMX- Veranstaltung in Salt Lake City (USA) für eine Weltpremiere gesorgt. Dem 22- Jährigen ist es als ersten BMW- Fahrer gelungen, einen 1080- Frontflip, also einen dreifachen Vorwärtssalto, einwandfrei zu stehen. Im Video sehen Sie seine drei irren Stunts zusammengefasst!