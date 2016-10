Inder schüttelt Hunderte Schlangen aus dem Sack

Dieses YouTube- Video geht um die Welt: Ein Ranger in der indischen Stadt Bhopal leert einen riesigen grünen Sack aus, in dem sich unzählige Schlangen befinden. Nur Sekunden später ist der ganze Boden mit den Tieren bedeckt. Der Ranger bleibt dabei völlig cool, selbst als sich eine Schlange um seinen Knöchel windet. Schnell von seiner tierischen Fußfessel befreit, entlässt er auch diese in die Freiheit. Der Mann hat Nerven!