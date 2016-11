Hier befreien Bauarbeiter einen hungrigen Bären

Ungewöhnliche Rettungsaktion in der Türkei: Ein Bär ist auf der Suche nach Nahrung in der Nähe einer Hühnerfarm in eine Jauchegrube gefallen. Bauarbeiter machten sich daran, das Tier mit dem Hydraulikhammer eines Baggers aus seiner misslichen Lage zu befreien. Als das Loch in einer der Betonwände groß genug ist, sucht der Bär schließlich grantig, aber offenbar unverletzt das Weite, wie Videoaufnahmen der bärigen Befreiung zeigen.