Georgia: Senkloch verschluckt einfach Lkw

Der Fahrer eines Lastwagens staunte nicht schlecht, als er am Dienstagmorgen mit seinem Fahrzeug auf einen Parkplatz einer Autowerkstatt in Oakwood in Georgia fuhr. Die Erde tat sich plötzlich auf, der LKW stürzte in das Senkloch. Der Fahrer kam unverletzt davon, allerdings musste die anliegende Straße gesperrt werden, da der Lastwagen Benzin verlor.

Rettungskräfte hatten alle Hände voll zu tun, das knapp 25.000 Kilogramm schwere Fahrzeug wieder aus dem Loch zu bekommen.