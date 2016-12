Finne gewinnt mit Furz- Version von Weihnachtshit

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Dass man mit einer Furz- Version eines Weihnachtshits aber eine TV- Talentshow gewinnen kann, ist fast unglaublich. So passiert in Helsinki, wo ein junger Mann namens Antton Puonti kürzlich "Suomi Talent", die finnische Variante des englischen Formats "Britain's Got Talent", gewonnen und für seinen Sieg 30.000 Euro kassiert hat. Dank seiner Hände, mit denen er "melodiöse" Flatulenzgeräusche erzeugte, und so die Jury von seiner Furz- Version des weihnachtlichen Pop- Klassikers "Happy Xmas (War Is Over)" von John Lennon und Yoko Ono zu überzeugen wusste. Die spinnen, die Finnen!