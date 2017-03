Filmreife Flucht: Auto fliegt durch die Luft

Diese Verfolgungsjagd im US- Bundesstaat Louisiana hatte ein spektakuläres Ende: Ein Pick- up- Truck wurde dabei gefilmt, wie er bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h von der Straße abkommt und in einem Graben in die Luft katapultiert wird. Eine Stunde zuvor war der Fahrer des Wagens wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten worden. Er stieg aus, sein 18- jähriger Beifahrer übernahm jedoch das Steuer und flüchtete.