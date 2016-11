"Eiskalte" Ente legt perfekte Landung hin

Diese Ente fällt keineswegs unter die Kategorie der Sturzpiloten: Perfekt setzt sie zur Landung auf einen zugefrorenen Teich an, landet problemlos auf den Füßen und driftet aufgrund er hohen Geschwindigkeit noch meterlang sanft auf dem Eis dahin, ohne dabei eine andere Ente über den Haufen zu schieben. Wäre eine Punktejury in der Nähe gewesen, hätte man der Ente die höchstmögliche Haltungsnote geben müssen. Übrigens: Da sie in ihren Beinen eingebaute Wärmetauscher haben, können sich Enten im Winter risikofrei auf eisigem Untergrund trollen und auch an Ort und Stelle verweilen.