Ehebrecherin kann Freund nicht mehr "loslassen"

Sie wollten sich eigentlich still und heimlich ihrer Liebe hingeben. Doch eine peinliche Sex- Panne sorgte dafür, dass der Ehebruch einer Kenianerin in einer namentlich nicht bekannten kenianischen Stadt öffentlich bekannt geworden ist. Ihr Liebhaber konnte sich nicht mehr von ihr lösen, sie schrie vor lauten Schmerzen. So musste die Rettung ausrücken und das Paar mittels einer Trage aus einem Hotel schleppen - vor den Augen zahlreicher Schaulustiger. Einer von ihnen fertigte sogar ein Video an.