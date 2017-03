"Du hast also den Lehrern von unserm Gras erzählt"

Gras ist freilich nicht zwangsläufig Marihuana - und auf Englisch macht nur ein kleines S im Wort den Unterschied zwischen Unkraut und Marihuana ("weeds" und "weed"). Und so kommt es, dass die kleine Skylar dachte, sie würde ihren Lehrern etwas über das Unkraut in ihrem Garten erzählen. Stattdessen sprach sie von dem vielen Marihuana, das sie zu Hause hätten ... Ein Glück für uns, dass der Vater das Gespräch mit seiner Tochter, in dem sie ihm das alles erklären musste, mitgefilmt hat. Großartig!