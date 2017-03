Dieses Monsterhuhn sorgt für ungläubiges Staunen!

Diese Aufnahmen eines wahren Monsterhuhns sorgen derzeit für Staunen im Netz. Es handelt sich um ein Brahma- Huhn - den "Riesen" in der Hühnerwelt. Das Tier kann eine Körpergröße von einem Meter und ein Gewicht von zehn Kilogramm erreichen. Die Rasse stammt ursprünglich aus der Gegend des Brahmaputra- Flusses in Indien und gilt als Kreuzungsprodukt mehrerer asiatischer Hühner. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie von Matrosen in die USA gebracht, wo sich die Tiere durch ihre Größe, den außergewöhnlich breiten und kräftigen Körperbau sowie die reich befiederten Beine bald großer Beliebtheit erfreuten. Die Hühner wurden vor allem für den Verzehr gezüchtet, mit dem Aufkommen spezialisierter Fleisch- und Legerassen geriet das Brahma dann zunehmend in Vergessenheit.