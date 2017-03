Dieser Zug verursacht einen "Schnee- Tsunami"

Schneemassen nach dem Wintersturm "Stella" und ein Zug, der zu schnell in die Station einfährt: Das Ergebnis ist, dass die wartenden Fahrgäste von den Schneemassen geradezu überschüttet werden. So möchte man seinen Tag auch nicht beginnen. Ereignet hat sich dieser kleine "Schnee- Tsunami" in Rhinecliff im US- Bundesstaat New York.