Dieser Pool schwebt 152 Meter (!) über dem Abgrund

Ein Pool für alle, die den ganz besonderen Kick suchen: Ein Luxusappartement- Besitzer in der US- Stadt Houston in Texas hat seinen Swimmingpool im 40. Stock des Hauses angebracht. Da dieser einige Meter aus der Fassade herausragt, kann man durch den Glasboden 152 Meter in die Tiefe sehen und in diesem Fall das rege Treiben auf den Straßen beobachten. Eine lediglich 20 Zentimeter dicke Plexiglasscheibe verhindert, dass man die 40 Stockwerke hinunterrasselt.