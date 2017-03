Diese Vierbeiner jagen Wilddiebe in Afrika

Wilddiebe in Afrika müssen sich in Acht nehmen: Ihnen sind seit Neuestem diese Vierbeiner auf der Spur - brillentragende Hunde, die per Fallschirm abspringen. Die Polizeihunde sind im Hubschrauber unterwegs, werden Wilderer gesichtet, springen die Hunde mit ihrem Begleiter ab und spüren die Kriminellen auf.