China: Längste gläserne Brücke der Welt eröffnet

Nichts für Menschen mit Höhenangst: In China ist am Wochenende die längste gläserne Brücke der Welt eröffnet worden. Die 430 Meter lange Glaskonstruktion führt in bis zu 300 Metern Höhe über einen Canyon in den Zhangjiajie- Bergen und kann künftig von bis zu 8000 Menschen am Tag überquert werden.