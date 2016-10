Brite will 3000 km durch den Atlantik schwimmen

Nach jahrelangem hartem Training ist es so weit: Der Brite Ben Hooper will ab Dienstag vom Senegal aus durch den Atlantik schwimmen. Der 38- jährige Extremsportler möchte die mehr als 3000 Kilometer lange Strecke nach Brasilien in rund 140 Tagen zurücklegen, wie er der Nachrichtenagentur AFP schilderte.