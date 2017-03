Bei Wiedersehen von Papa und Baby fließen Tränen

Nach einem langen Einsatz in der Antarktis für die US- Air- Force sieht Brandon Caldwell seinen neun Monate alten Sohn wieder. Er hatte Sorge, dass sein Sohn ihn nach der langen Zeit nicht wiedererkennen würde - völlig zu Unrecht, wie sich herausstellte. Seine Frau Amanda filmte das emotionale Wiedersehen. Als sich der Kleine an seinen Vater kuschelt, fließen schließlich die Tränen.