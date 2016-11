4,5 Mio. Euro für skandalumwobenes Monroe- Kleid

Eines der berühmtesten Kleidungsstücke Marilyn Monroes ist jetzt in Los Angeles für stolze 4,8 Millionen Dollar versteigert worden. In dem hautengen, durchsichtigen Kleid, in dem die Schauspielerin scheinbar eingenäht zu sein schien, sang sie 1962 zum 45. Geburtstag des damaligen US- Präsidenten John F. Kennedy ihr "Happy Birthday, Mr. President"- Ständchen - und machte die ganze Welt verrückt.