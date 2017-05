"Statt Probleme zu lösen, gibt es Klassenkampf"

Drastische Worte findet Katia Wagner - jene Kleinunternehmerin, die im Zuge des Waxing- Streits in Wien für viel Aufregung bei Arbeitsinspektorat und Gewerkschaft gesorgt hat - für die Zustände in der heimischen Politik: "Statt zuzuhören" und Probleme zu lösen, "wird nur Klassenkampf gemacht", zeigt sich die 28- Jährige erschüttert. Ihre Anteile an dem Beautysalon in der Innenstadt hat sie mittlerweile verkauft.